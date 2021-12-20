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Нефтяной гигант решил уйти из России

«Ъ»: Repsol решила продать свои активы в совместных предприятиях с «Газпром нефтью»

Фото: Zaro De Luca / globallookpress.com

Крупнейшая испанская нефтегазовая компания Repsol решила продать свои активы в совместных предприятиях с «Газпром нефтью» и уйти из России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На данный момент у нефтяного гиганта есть доли в совместных предприятиях с «Газпром нефтью»: в «Евротэк-Югре» (68 процентов) и «АСБ Гео» (50,01 процента). После заключения сделки «Газпром нефть» консолидирует 100 процентов этих предприятий. Как рассказали источники издания, активы будут проданы за символическую цену. При этом сделка, скорее всего, будет закрыта до конца года.

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В общей сложности Repsol могла потратить на российские активы минимум 300 миллионов долларов и, вероятно, не сможет вернуть эти деньги в рамках сделок, отмечает газета.

По мнению экспертов, продажа российских активов идет в рамках объявленной цели компании по общему снижению инвестиций в углеводороды. Таким образом, Repsol станет первой иностранной компанией, которая уйдет из России под лозунгом декарбонизации. Пик инвестиций Repsol в Россию пришелся на годы высоких цен на нефть, но и затем она искала новые варианты сотрудничества уже с госкомпаниями.

В октябре компания объявила о масштабных планах по изменению и решила к 2050 году стать углеродно-нейтральной. Помимо прочего Repsol готовится увеличить инвестиции в возобновляемую энергетику и производство водорода, сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 15 процентов к 2025 году.

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Платон Щукин
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