Более 30 рейсов отменены и задержаны в московских аэропортах

В аэропортах Москвы в понедельник, 20 декабря, были задержаны и отменены в общей сложности более 30 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

По информации на 08:55 по московскому времени, в аэропорту Внуково было задержано четыре рейса и отменено еще два вылета, в Домодедово задержаны 16 рейсов, отменены два, в Шереметьево задержаны семь вылетов, отменено еще шесть. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

Ранее, 15 декабря, в столичных аэропортах отменили и задержали более 20 рейсов. Во Внуково было задержано четыре рейса и отменено два, в Шереметьево задержали восемь вылетов, отменен еще один, а в Домодедово задержаны еще восемь рейсов.