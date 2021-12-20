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Более 30 рейсов отменены и задержаны в московских аэропортах

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы отменено и задержано более 30 рейсов

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В аэропортах Москвы в понедельник, 20 декабря, были задержаны и отменены в общей сложности более 30 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

По информации на 08:55 по московскому времени, в аэропорту Внуково было задержано четыре рейса и отменено еще два вылета, в Домодедово задержаны 16 рейсов, отменены два, в Шереметьево задержаны семь вылетов, отменено еще шесть. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

Ранее, 15 декабря, в столичных аэропортах отменили и задержали более 20 рейсов. Во Внуково было задержано четыре рейса и отменено два, в Шереметьево задержали восемь вылетов, отменен еще один, а в Домодедово задержаны еще восемь рейсов.

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Валентина Процкова
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