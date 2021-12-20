Отец оператора Хатчинс оценил вину Болдуина в ее смерти

Отец оператора Галины Хатчинс, погибшей от выстрела на съемках фильма «Ржавчина», Анатолий Андросович оценил вину актера Алека Болдуина в ее смерти в беседе с изданием The Sun.

По мнению Андросовича, Болдуин частично виновен в смерти его дочери. Он также заявил, что не может понять поведение актера. «Почему он стер свои твиты, когда стало ясно, что на репетиции произошла стрельба? И зачем он стрелял во время подготовки? Револьвер — это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок», — сказал мужчина.

Тот факт, что актер сделал выстрел, очевиден, подчеркнул Андросович. «Поэтому мне трудно понять, почему он не может нести частичную ответственность за смерть моей дочери», — добавил он. Отец Хатчинс также выразил сомнение, что ее сын «когда-нибудь полностью оправится» от удара.

22 октября во время съемок одной из сцен вестерна Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, но они оказались боевыми. В результате была убита оператор Галина Хатчинс, режиссер картины Джоэл Соуса получил ранения. Позже актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета.