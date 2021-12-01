Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета на съемках «Ржавчины»

Актер Алек Болдуин сделал заявление о стрельбе на съемках фильма «Ржавчина» в интервью телеканалу ABC.

Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, в результате выстрела из которого смертельные ранения получила оператор Галина Хатчинс. «Нет, нет, нет. Я бы никогда не навел пистолет на кого бы то ни было и не спустил бы курок. Никогда», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 22 октября во время съемок одной из сцен вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, но они оказались боевыми. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, режиссер картины Джоэл Соуса получил ранения.