Ректора российского университета задержали за хищение 3,5 миллиона рублей

Ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светлану Ашмарину задержали сразу после допроса по делу о хищении миллионов рублей. Об этом сообщает в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Ее обвинили по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»).

Дело против ректора и заместителя начальника отдела по научным исследованиям было возбуждено летом 2021 года по материалам ФСБ. По версии следствия, они похитили 3,5 миллиона рублей под видом оплаты за якобы выполненные научно-исследовательские работы.

Решение о задержании ректора приняли после того, как следователи зафиксировали ее попытки повлиять на ход расследования. Для этого Ашмарина собиралась задействовать влиятельных покровителей-выпускников, правозащитников и СМИ. По данным Хинштейна, подписывать письма в защиту ректора вынуждали и сотрудников вуза.