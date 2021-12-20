Годовалый ребенок застрелил отца из пистолета

В штате Джорджия (США) годовалый ребенок нашел в доме пистолет отца и выстрелил в родителя. Об этом пишет Daily Mail.

ЧП произошло, когда все члены семьи были дома. 25-летнего мужчину доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Полиция сочла инцидент трагичной случайностью. Пока неизвестно, будут ли предъявлены обвинения кому-либо.

В октябре сообщалось, что в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия девятилетний мальчик позвал к себе в гости другого ребенка, после чего случайно выстрелил ему в голову во время игры из пневматической винтовки своего отца. Раненого доставили в больницу и несколько месяцев проводили ему терапию, однако, несмотря на это, ребенок скончался. В отношении отца стрелявшего возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности. Однако рассматривается вопрос о переквалификации действий подозреваемого на статью «Причинение смерти по неосторожности».