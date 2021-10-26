Российский мальчик застрелил трехлетнего ребенка во время игры

В Усть-Абаканском районе Республики Хакасия мальчик позвал к себе в гости другого ребенка, после чего случайно выстрелил ему в голову во время игры, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Следователи выяснили, что девятилетний россиянин игрался с соседским мальчиком у себя дома. Дети забежали в сарай, в котором хранилась пневматическая винтовка отца старшего из них. Мальчик снял оружие со стены, чтобы внимательно его рассмотреть, в результате чего оно выстрелило. Снаряд попал в голову младшему ребенку.

Раненного доставили в больницу и несколько месяцев проводили ему терапию, однако, несмотря на это, ребенок скончался. В отношении отца стрелявшего возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности (части 1 статьи 118 Уголовного кодекса России). Однако, рассматривается вопрос о переквалификации действий подозреваемого на часть 1 статьи 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности).

Ранее стало известно, что в американском штате Северная Каролина ребенок нашел заряженный пистолет и по неосторожности убил мать. Предположительно, оружие находилось в сумке матери.