Российский охранник отказался пускать за шлагбаум приехавшую на вызов «скорую»

В центре Симферополя охранник парковки возле ЦУМа отказался пускать приехавшую на вызов скорую помощь за шлагбаум. Об инциденте написал Telegram-канал «Подъем».

Врачи потеряли время, потому что шли через парковку к пациентке, которой стало плохо. Затем этим же путем россиянку пришлось вести к машине «скорой» для госпитализации.

По словам директора ЦУМа Руслана Каренышева, парковка и шлагбаум не имеют отношения к магазину.

«Во-первых, случай вопиющий, и у меня, как гражданина, он вызывает негодование! А по существу скажу следующее: этот земельный участок и частная парковка не принадлежит ООО “ЦУМ”», — сказал Каренышев.

В администрации города заявили, что проведут проверку.

Ранее пятеро охранников магазина в Москве избили мужчину за неоплаченную игрушку. ЧП произошло на Люблинской улице. В полицию обратился мужчина, рассказавший, что пришел с малолетним ребенком в магазин. Тот взял игрушку, и они вышли из магазина, не оплатив ее. Позднее их догнали сотрудники службы безопасности магазина. Словесный конфликт перерос в потасовку, в которой мужчина получил травмы.