Потерявшая сына россиянка отсудила у больницы 800 тысяч рублей

Потерявшая 19-летнего сына жительница Тюмени отсудила у больницы 800 тысяч рублей из-за неправильно поставленного диагноза, сообщает Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

Сын женщины 15 декабря поступил в областную больницу №12 после приступа эпилепсии, при котором он упал и ударился головой, получив травму. Врачи диагностировали у юноши судорожный синдром. Спустя день молодой человек впал в кому и только после этого врачи его прооперировали.

Несмотря на вмешательство, юноша умер. После смерти сына россиянка подала иск на компенсацию морального вреда. Судом было установлено, что из-за проблем с постановкой диагноза черепно-мозговая травма, которую получил парень, прогрессировала и привела к смерти.

Ранее жительница Астраханской области отсудила у местной больницы миллион рублей за смерть 60-летнего супруга с COVID-19. Он пожаловался врачам в Ахтубинске на кашель и боль в груди, уточнив на приеме, что контактировал с больным коронавирусом. Медик диагностировал ему ОРВИ и назначил грудной сбор. Анализы у россиянина взяли только 22 июня, в тот же день мужчина умер. Коронавирус у него подтвердили посмертно.