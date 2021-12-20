Бритни Спирс раскрыла секреты своего похудения

Американская певица Бритни Спирс сбросила лишний вес и раскрыла свои секреты похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети ролике 40-летняя знаменитость выполняет танцевальные движения с распущенными волосами. Она одета в кроп-топ синего цвета с короткими объемными рукавами и короткие полосатые шорты.

В описании к публикации Спирс упомянула, что за четыре месяца ей удалось заметно похудеть. По словам поп-исполнительницы, секретами ее стройности являются танцы и занятия зумбой. «Я танцую по три часа в день и занимаюсь зумбой. Я также не могла пить кофе в течение двух лет. Теперь, когда я начала его пить и лучше высыпаться, на моем лице появился румянец, а кожа засияла. Приятно быть здесь, а еще приятнее быть живой, ребята», — рассказала она.

Пользователи сети оценили внешний вид Спирс в комментариях под постом. «Милая, тебе даже не нужно худеть! Ты прекрасна!», «Ты идеальна в любом весе! Я тебя люблю!», «Бритни, ты самая красивая женщина в мире!», «Я восхищаюсь тобой, ты ангел!», «Ты мой кумир! Прекрасна в любом весе!» — высказывались юзеры.

Ранее в декабре Бритни Спирс станцевала в откровенном наряде и вызвала споры в сети. На размещенном в сети ролике звезда танцует в блестящем бежевом платье с открытыми плечами и декольте, а также асимметричной юбке с розовыми рюшами, которая полностью обнажает ее бедро. Образ Спирс дополнили черные туфли на каблуках и кулон.