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Бритни Спирс станцевала в откровенном наряде и вызвала споры в сети

Бритни Спирс станцевала в блестящем платье с открытыми плечами и асимметричной юбкой

Кадр: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс снялась в откровенном наряде и вызвала споры в сети из-за своего внешнего вида. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети ролике 40-летняя знаменитость выполняет танцевальные движения с распущенными волосами. На ней — блестящее бежевое платье с открытыми плечами и декольте, а также асимметричная юбка с розовыми рюшами, которая полностью обнажает ее бедро. Образ Спирс дополнили черные туфли на каблуках и кулон.

Пост звезды набрал больше 356 тысяч лайков. Поклонники принялись обсуждать короткое видео в комментариях. Так, одни юзеры стали критиковать исполнительницу за странное поведение. «Какого черта здесь происходит?», «От ее видео всегда веет очень странным настроением», «Люблю Бритни, но это платье просто уродливое», «Ей следует нанять стилиста», — негодовали они.

Другие фанаты, напротив, оценили образ Спирс. «Ты потрясающая! Продолжай сиять!», «Кто-нибудь отправьте эту легенду на ковровую дорожку!», «Прекрасное платье!», «Ты выглядишь, как принцесса», — высказывались поклонники.

В октябре Бритни Спирс показала на видео фигуру после тренировок. На размещенном в сети ролике она выполняет танцевальные движения в красном кроп-топе и белых мини-шортах. Спирс показала свое спортивное телосложение после спорта с разных ракурсов.

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Айсель Эюбова
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