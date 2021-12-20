Для россиянина запросили срок за подготовку терактов в Москве у здания ФСБ

Прокурор попросил суд приговорить уроженца Дагестана Юсупа Юсубова к 12 годам колонии за подготовку терактов в Москве у здания ФСБ и в метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого.

По версии следствия, в 2019-2020 годах Юсубов подговорил своего земляка Руслана Кайбакова убить полицейского, забрать его пистолет и прийти к зданию ФСБ, чтобы расстрелять других правоохранителей.

В это время жена Кайбакова должна была устроить взрыв на станции метро «Киевская». План сорвался, потому что Кайбаков решил сдаться полиции.

Подсудимому вменяется статья 205.1 УК РФ («Склонение к совершению террористического акта»).