Силовые структуры
Для россиянина запросили срок за подготовку терактов в Москве у здания ФСБ
Прокурор запросил 12 лет колонии дагестанцу, готовившему теракты в метро Москвы
Прокурор попросил суд приговорить уроженца Дагестана Юсупа Юсубова к 12 годам колонии за подготовку терактов в Москве у здания ФСБ и в метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого.
По версии следствия, в 2019-2020 годах Юсубов подговорил своего земляка Руслана Кайбакова убить полицейского, забрать его пистолет и прийти к зданию ФСБ, чтобы расстрелять других правоохранителей.
В это время жена Кайбакова должна была устроить взрыв на станции метро «Киевская». План сорвался, потому что Кайбаков решил сдаться полиции.
Подсудимому вменяется статья 205.1 УК РФ («Склонение к совершению террористического акта»).