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Для россиянина запросили срок за подготовку терактов в Москве у здания ФСБ

Прокурор запросил 12 лет колонии дагестанцу, готовившему теракты в метро Москвы

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Прокурор попросил суд приговорить уроженца Дагестана Юсупа Юсубова к 12 годам колонии за подготовку терактов в Москве у здания ФСБ и в метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого.

По версии следствия, в 2019-2020 годах Юсубов подговорил своего земляка Руслана Кайбакова убить полицейского, забрать его пистолет и прийти к зданию ФСБ, чтобы расстрелять других правоохранителей.

В это время жена Кайбакова должна была устроить взрыв на станции метро «Киевская». План сорвался, потому что Кайбаков решил сдаться полиции.

Подсудимому вменяется статья 205.1 УК РФ («Склонение к совершению террористического акта»).

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Мария Рубникович
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