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В Казанском федеральном университете открыли мультимедийную студию-лекторий

Лекторий общества «Знание» площадью 650 квадратных метров появился в комплексе «УНИКС»

Фото: @kazanfederaluniversity

Мультимедийная студия-лекторий российского общества «Знание» появилась в Казанском федеральном университете (КФУ). Об этом сообщает «Татар Информ».

По информации издания, новое пространство площадью 650 квадратных метров, рассчитанное на 390 посадочных мест, открылось в культурно-спортивном комплексе «УНИКС». Отмечается, что аналогичные студии расположены в Москве и Сочи.

По словам генерального директора «Знания» Максима Древаля, в лектории будет работать команда профессиональных продюсеров и режиссеров. Планируется, что специалисты будут снимать лекции и интервью с различными спикерами, а также туристический и географический контент в местах региона.

«Такие студии мы создаем по всей России, чтобы сделать более доступными знания на местах, в каждом уголке нашей страны (...) Мы стараемся затронуть все сферы знаний — от естественных до гуманитарных наук, чтобы каждый человек смог найти для себя что-то интересное и важное», — высказался Древаль.

Главный продюсер общества «Знание» Иван Лебедев также подчеркнул, что всего до конца 2021 года в разных регионах страны появится еще девять мультимедийных студий.

Ранее стало известно, что в Казани появится творческая инклюзивная студия «Дети Ау». В ней будут проводить занятия по таким направлениям, как музыка, анимация, ИЗО и кино.

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Майя Пономаренко
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