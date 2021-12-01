В Казани появится творческая инклюзивная студия

На базе средней общеобразовательной школы в Казани откроется творческая инклюзивная студия «Дети Ау», в которой будут проводить занятия по таким направлениям, как музыка, анимация, ИЗО и кино. О программе и планах студии ИА «Татар-информ» рассказала руководитель арт-проектов АНО «Школа для всех» Альбина Нафигова.

Собеседница агентства отметила, что специальная программа мероприятий, которые будут проходить в студии после ее появления, находится на стадии разработки. Она уточнила, что работа с детьми уже проводится в рамках различных мероприятий, которые организует АНО «Школа для всех». Инклюзивная студия их объединит.

По словам Нафиговой, команда «Школа для всех» готовит заявку на получение гранта Президента РФ. Полученные средства планируют направить на реализацию проекта.

Ранее сообщалось, что неслышащие россияне открыли художественную выставку «Сплетенные вместе» в Смоленске. На ней представили больше 60 разнообразных работ, объединенных авторами с ограниченными способностями.