Иммунолог назвал три условия для одновременного заражения омикроном и дельтой

Для двойного заражения омикрон-штаммом коронавируса и дельта-штаммом нужно три условия. Их назвал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает KP.RU.

Для одновременного заражения необходимо значительное распространение двух штаммов, рассказал Крючков. Они могут встречаться как в соотношении 60 на 40 процентов, так и в соотношении 90 на 10 процентов. Специалист привел в пример Великобританию, где скорость распространения омикрон-штамма высокая и число заражений новым вариантом вируса удваивается каждые двое-трое суток.

«Это значит, что срок, в течение которого омикрон по распространенности догоняет дельту, исчисляется считанными днями. Так что с этой точки зрения вероятность двойного заражения будет сколько-нибудь значимой в течение одной-двух недель», — сказал Крючков.

По его словам, также заразиться двумя штаммами можно при ведении активного образа жизни и высоком числе социальных контактов.

Иммунолог считает, что заражение омикрон- и дельта-штаммом происходит в определенный промежуток времени. Он предположил, что наиболее уязвимым после инфицирования одним из вариантов вируса человек является в течение одного-трех дней.

«После проникновения возбудителя болезни организм включает иммунную защиту. И только в течение достаточно короткого периода времени, пока инфекция набирает силу, а иммунитет мобилизует свои механизмы, возможно заражение другим сходным вирусом», — заявил Крючков.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» биолог Анча Баранова рассказала о способности омикрона запускать смертельные болезни. По ее словам, после перенесенного COVID-19 может наступить длительное метаболическое истощение, которое способно привести к смерти уже выздоровевшего человека.