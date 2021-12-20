Биолог рассказала о способности омикрона запускать смертельные болезни

После перенесенного омикрон-штамма коронавируса может наступить длительное метаболическое истощение, которое способно привести к смерти уже выздоровевшего человека. О такой способности нового варианта COVID-19 в разговоре с «Лентой.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

«Метаболический кризис, который молодые более-менее нормально переносят, пожилым довольно тяжело преодолеть. У них будет длительное метаболическое истощение на фоне обострения всех других имеющихся заболеваний», — отметила биолог.

По словам специалиста, в России может нарастать дополнительная смертность, которая напрямую не будет связана с самим COVID-19.

Ранее руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что в январе 2022 года в России начнется «эра омикрон-штамма». Он отметил, что сейчас на территории страны преобладает дельта, однако новый вариант COVID-19 может прийти позднее, так как сама пандемия в России началась позже, чем в Европе.