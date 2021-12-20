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Умер последний музыкант оригинального состава рок-группы Smokie Терри Аттли

Последний участник оригинального состава Smokie Терри Аттли скончался в возрасте 70 лет

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Скончался бас-гитарист и вокалист, последний участник оригинального состава британской рок-группы Smokie Терри Аттли. Сообщение об этом появилось в субботу, 18 декабря, на сайте музыкального коллектива.

«С тяжестью на сердце и с полными слез глазами мы делимся новостью о том, что наш дорогой друг и член группы Терри скончался после непродолжительной болезни», — говорится в публикации. Музыкант умер в возрасте 70 лет.

Терри Аттли родился в 9 июня 1951 года в Брадфорде. В 1965 году вместе с своими друзьями по католической гимназии организовал рок-группу. Аттли был в ее составе с момента основания. В 1968 году коллектив стал заниматься музыкой профессионально, но первых успехов достигла только спустя семь лет. В это же время она получила свое нынешнее название Smokie, а в 1976 году был выпущен сингл Living Next Door to Alice, который стал их самым известным хитом.

Известно, что в декабре 2021 года в «Крокус Сити Холл» должно было состояться выступление Smokie, посвященное 45-летию с момента выхода их первого альбома. Однако концерт перенесли на март 2022 года.

Сергей Равин
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