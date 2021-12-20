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Эксперты клуба «Валдай» оценили отношения России с соседями

Программный директор клуба «Валдай» Бордачев опубликовал доклад о России и ее соседях
Тимофей Бордачев

Тимофей Бордачев. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Военно-политическое могущество России не дает ей отгородиться от соседей, но и не является гарантией ее контроля. К такому выводу пришел программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев в своем докладе «Пространство без границ: Россия и ее соседи», опубликованном на сайте организации по итогам глубинных интервью с коллегами, политиками и общественными деятелями стран бывшего СССР.

Кроме того, эксперты сошлись в том, что политика России в отношении соседей определяется взаимодействием трех факторов: традиционного силового компонента, наличия единого геополитического пространства и общего исторического опыта.

При этом, по оценке специалистов, особым достижением страны стало то, что она удержалась от соблазна возвращения к имперскому порядку — прямому управлению соседями, хотя, как правило, именно этот путь простой и надежный. Подобный показатель назван этапом взросления государства.

«Страх, который испытывают перед Россией ее соседи, имеет объективную природу, и мы не должны стремиться его преодолевать — можно только компенсировать неизбежные последствия», — говорится в тексте. При этом страх назван структурным факторов отношений.

В материале также подчеркивается, что по итогам 30 лет после распада СССР Россия остается доминирующей державой, а ее силовые возможности сохраняли свое центральное значение весь указанный период. В настоящее же время стране важна именно самостоятельность соседей, а борьба за «умы и сердца» не является приоритетной.

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Варвара Кошечкина
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