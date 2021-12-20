Пьяный россиянин во время ссоры выстрелил в полуторагодовалого сына

В поселке Кондинское Ханты-Мансийского автономного округа пьяный 35-летний мужчина выстрелил во время семейной ссоры в полуторагодовалого сына. Об инциденте сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Россиянин ночью распивал спиртные напитки с 27-летней сожительницей, во время застолья между ними произошла ссора. Мужчина взял охотничье ружье и случайно выстрелил, в результате огнестрельные ранения получил ребенок.

В тяжелом состоянии мальчика доставили в районную больницу. Его отца задержали следователи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью и угрозе убийством.

Ранее жителя Новой Москвы задержали после стрельбы по семье. Находясь в квартире, мужчина выстрелил в жену и сына. Они были госпитализированы с огнестрельными ранениями. В полиции глава семьи заявил, что стрельба произошла случайно, когда он чистил пистолет.