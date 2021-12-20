Для россиян подготовили новогоднее шоу с «Руки вверх!» и «Ленинградом»

«ВКонтакте» подготовила для пользователей праздничное шоу «STAR Трек. Новый год ВКонтакте» на Новый год. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие начнется 1 января в 17:00 и пройдет в сообществе «Официальные страницы». Его можно будет посмотреть и на уличных экранах в центре Москвы: на фасадах кинотеатра «Октябрь» и гостиницы «Космос», а также на Таганской площади.

Известно, что ведущими шоу станут Владимир Маркони и Алла Михеева, а на сцене выступят артисты, которых часто слушают юзеры сервиса, к примеру, дуэт HammAli & Navai, BANDANA I и Kizaru. Свои хиты также исполнит и группа «Руки вверх!» и исполнители, которые набирают популярность прямо сейчас — ESMI и Constantine. Особенным сюрпризом станет выступление группы «Ленинград», а Сергей Шнуров вдобавок представит свой новый проект «Зоя».

Кроме того, в праздничном концерте примут участие блогеры — в «VK Звонках» они пообщаются и сыграют в игры с поклонниками: Карина Кросс и Женя Ершов проверят свою интуицию, Ваня Дмитриенко попробует узнаваемо исполнить популярные треки на нестандартных инструментах, а ведущие Маркони и Михеева выяснят, кто из них лучший в «Крокодиле». Наконец, пользователей «ВКонтакте» поздравят с Новым годом прямо с Международной космической станции.

«В первый день нового года многие смотрят ностальгические фильмы и доедают салаты. Но мы любим менять привычки: поэтому решили создать новую традицию в digital-мире и подарить зрителям альтернативный праздник. Каждый сможет в расслабленной обстановке послушать топовых артистов социальной сети "ВКонтакте" и погрузиться в космическую утопию», — рассказала директор по стратегическим проектам Зера Черешнева.

Отмечается, что праздник не обойдется без подарков: зрители шоу смогут получить уникальный набор стикеров с новогодней елкой. Часть — за просмотр концерта, часть — если будут внимательны и соберут кодовое слово.

