100-летняя любительница вечеринок раскрыла секрет долголетия

Жительница США, любящая путешествия и хорошие вечеринки, отметила 100-летний юбилей и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Staten Island Advance.

Мари Беллезза из Нью-Йорка отметила знаменательную дату 11 декабря в кругу семьи — у нее двое детей, пять внуков и семеро правнуков. Американка много лет проработала продавщицей в крупных сетевых магазинах, а позже выучилась на бухгалтера. Несмотря на преклонный возраст женщина живет в собственном доме и сама заботится о себе.

Беллезза даже в 100-летнем возрасте остается большой поклонницей вечеринок, а ее любимый праздник — Хэллоуин. Причиной своего долголетия пенсионерка назвала любовь к коктейлю «Манхэттен». Она выпивает порцию алкогольного напитка ежедневно ровно в 16:00. Эта традиция появилась благодаря покойному мужу женщины, который обычно возвращался с работы именно в это время.

Среди родных и соседей Беллезза славится своей домашней выпечкой и способностями к рукоделию: она отлично шьет занавески и даже сама изготовила праздничные пасхальные наряды для внуков и правнуков.

Ранее сообщалось, что 105-летняя жительница Великобритании прошла марафонскую дистанцию и поделилась секретом долголетия. По мнению Рут Сондерс, долгими годами активной жизни она обязана регулярным занятиям спортом и правильному питанию.