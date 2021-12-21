Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

100-летняя любительница вечеринок раскрыла секрет долголетия

100-летняя американка назвала ежедневную порцию коктейля «Манхэттен» причиной долголетия

Фото: Advance Local Media

Жительница США, любящая путешествия и хорошие вечеринки, отметила 100-летний юбилей и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Staten Island Advance.

Мари Беллезза из Нью-Йорка отметила знаменательную дату 11 декабря в кругу семьи — у нее двое детей, пять внуков и семеро правнуков. Американка много лет проработала продавщицей в крупных сетевых магазинах, а позже выучилась на бухгалтера. Несмотря на преклонный возраст женщина живет в собственном доме и сама заботится о себе.

Материалы по теме:
«Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
«Я виню дьявола»Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
6 июня
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января

Беллезза даже в 100-летнем возрасте остается большой поклонницей вечеринок, а ее любимый праздник — Хэллоуин. Причиной своего долголетия пенсионерка назвала любовь к коктейлю «Манхэттен». Она выпивает порцию алкогольного напитка ежедневно ровно в 16:00. Эта традиция появилась благодаря покойному мужу женщины, который обычно возвращался с работы именно в это время.

Среди родных и соседей Беллезза славится своей домашней выпечкой и способностями к рукоделию: она отлично шьет занавески и даже сама изготовила праздничные пасхальные наряды для внуков и правнуков.

Ранее сообщалось, что 105-летняя жительница Великобритании прошла марафонскую дистанцию и поделилась секретом долголетия. По мнению Рут Сондерс, долгими годами активной жизни она обязана регулярным занятиям спортом и правильному питанию.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
В Госдепе США оценили предложения России по гарантиям безопасности
По факту ЧП на шахте имени Рубана в Кузбассе возбудили дело
Сэкономившая на отдыхе в ОАЭ россиянка перечислила свои ошибки при покупке тура
Российский губернатор рассказал о зачастивших самолетах-разведчиках НАТО
Россиянам перечислили самые вредные продукты новогоднего стола
100-летняя любительница вечеринок раскрыла секрет долголетия
Единственный коренной народ Европы столкнулся с климатической катастрофой
Названа причина стремительного развода Лепса после 20 лет брака
Договор России по гарантиям безопасности назвали приглашением к танцу
Россияне вспомнили шашлычную на троллейбусной остановке в Москве
Российским чиновникам не понравилось работать на удаленке
В России создали первую в мире снайперскую винтовку под патроны НАТО
Оценены запасы газа на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter