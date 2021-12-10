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105-летняя женщина прошла марафонскую дистанцию и поделилась секретом долголетия

105-летняя долгожительница назвала спорт и овощи главными причинами своего долголетия

Фото: Alpha Press / Avalon / Legion-media

Отметившая 105-й день рождения 9 декабря жительница Великобритании удостоилась звания кавалера Ордена Британской империи и назвала причины своего долголетия. Об этом сообщает Evening Standard.

Рут Сондерс из города Ньюбери, графство Беркшир, удостоилась высокой награды за то, что в 2020 году прошла марафонскую дистанцию, чтобы собрать деньги для службы воздушной скорой помощи. Изначально женщина планировала собрать 500 фунтов стерлингов (48,6 тысячи рублей), но в итоге британцы пожертвовали более 39 тысяч фунтов (почти 3,8 миллиона рублей).

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Главными секретами своего долголетия и отличной физической формы 105-летняя женщина считает регулярные занятия спортом, обилие овощей в рационе, а также почти полный отказ от алкоголя и вредной пищи. «Я обожаю любые овощи и не объедаюсь тортами и шоколадом. Могу съесть чуть-чуть, но не более», — поделилась откровениями пенсионерка.

Сондерс получала Орден Британской империи в Виндзорском замке. Женщина рассказала, что во второй раз участвовала в подобном мероприятии. Впервые она побывала на королевском приеме 85 лет назад, когда ее и других молодых медсестер «Красного креста» представили королю Георгу V и его супруге Марии Текской.

Ради празднования знаменательной даты долгожительница решила немного смягчить строгий режим и выпить бокал шампанского. «Кто-то скажет: "Давай! Выпей еще!". Да, думаю сегодня я это заслужила», — пошутила Сондерс.

Ранее сообщалось, что 103-летняя жительница США назвала причины своего долголетия. Марта Мэй Дорси Боулз считает, что прожила так долго потому, что всегда с позитивно относилась к жизни.

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Никита Савин
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