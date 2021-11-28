103-летняя одноклассница легендарного джазмена раскрыла секрет долголетия

Жительница США, которая училась в одном классе с легендарным джазменом Нэтом Кингом Коулом, поделилась воспоминаниями о жизни и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает The Christian Science Monitor.

Марта Мэй Дорси Боулз отметила день рождения в окружении детей, внуков и правнуков. Она родилась в Чикаго, штат Иллинойс, в 1918 году. Женщина назвала хорошие воспоминания, позитивное отношение к жизни и благодарность судьбе за прожитые годы — главными секретами своего долголетия. «Когда мне не спится, я начинаю вспоминать все хорошее, что было в моей жизни, засыпаю и вижу чудесные сны», — рассказала американка.

Материалы по теме «Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет «У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть

Одно из самых ярких воспоминаний детства 103-летней Боулз — школьный вечер, во время которого на пианино играл ее одноклассник Натаниэль Адамс Коул. Позже он прославится на весь мир как джазовый певец и пианист под именем Нэт Кинг Коул.

Боулз рассказала, что с детства обожала читать и учиться, и даже в преклонном возрасте не оставляет любимых занятий. Хотя женщина плохо видит, она постоянно слушает аудиокниги и документальные программы. «Сегодня я могу сесть за компьютер и узнать о чем угодно», — отметила долгожительница.

Говоря о позитивном мышлении, Боулз добавила, что старается на зацикливаться на неприятностях. «В жизни бывают разочарования, но я просто отодвигаю их в сторону. Мама говорила: "Любовь все исцелит". Это очень помогает мне двигаться вперед. Я очень благодарна за этот урок», — подытожила она свой рассказ.

Ранее сообщалось, что 105-летняя любительница путешествий из США раскрыла секрет своего долголетия. Энн Макклейн считает, что прожила так долго, потому что никогда не торчала перед телевизором и всегда чем-то занималась.