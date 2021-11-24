105-летняя любительница путешествий раскрыла секрет долголетия

105-летняя любительница путешествий из США отметила очередной день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом пишет New Jersey Herald.
Энн Макклейн отметила знаменательную дату в пансионате для пожилых города Ньютон, штат Нью-Джерси. Поздравить родительницу с праздником приехали сын и дочь. Сообщается, что день рождения долгожительницы стал одним из первых праздников для постояльцев пансионата с начала пандемии COVID-19.
Причину долголетия Макклейн назвала своей дочери, Кэти Биттерман. По словам американки, главное — это активный образ жизни. Всю жизнь она очень любила путешествовать, объездила с мужем всю Европу и даже побывала в Африке. «Мама всегда была в отличной форме. Она скорее будет чем-то заниматься, чем торчать перед телевизором. Когда в 95 лет она переехала к нам, мы еле поспевали за ней!» — рассказала Биттерман.
Сотрудники пансионата отметили, что Макклейн никогда не сидит на месте, самостоятельно гуляет, обслуживает себя и не испытывает никаких серьезных проблем со здоровьем.
Ранее сообщалось, что 101-летняя медсестра из Канады назвала секрет долголетия. Она считает, что он заключается в отказе от вредных привычек и здоровом питании.