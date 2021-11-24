105-летняя любительница путешествий раскрыла секрет долголетия

105-летняя любительница путешествий из США отметила очередной день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом пишет New Jersey Herald.

Энн Макклейн отметила знаменательную дату в пансионате для пожилых города Ньютон, штат Нью-Джерси. Поздравить родительницу с праздником приехали сын и дочь. Сообщается, что день рождения долгожительницы стал одним из первых праздников для постояльцев пансионата с начала пандемии COVID-19.

Материалы по теме «Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет «У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть

Причину долголетия Макклейн назвала своей дочери, Кэти Биттерман. По словам американки, главное — это активный образ жизни. Всю жизнь она очень любила путешествовать, объездила с мужем всю Европу и даже побывала в Африке. «Мама всегда была в отличной форме. Она скорее будет чем-то заниматься, чем торчать перед телевизором. Когда в 95 лет она переехала к нам, мы еле поспевали за ней!» — рассказала Биттерман.

Сотрудники пансионата отметили, что Макклейн никогда не сидит на месте, самостоятельно гуляет, обслуживает себя и не испытывает никаких серьезных проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что 101-летняя медсестра из Канады назвала секрет долголетия. Она считает, что он заключается в отказе от вредных привычек и здоровом питании.