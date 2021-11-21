106-летняя любительница видеоигр раскрыла секрет долголетия

106-летняя жительница США отметила очередной день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Woodburn Independent.
Люсиль Шапелль из города Вудберн, штат Орегон, встретила знаменательную дату в поселке-пансионате для пожилых Cascade Park 18 ноября. Несмотря на солидный возраст, женщина находится в хорошей форме и является страстной любительницей видеоигр. Она регулярно играет на приставке Wii в боулинг и игры на запоминание, соревнуясь с другими постояльцами и сотрудниками Cascade Park.
Причинами своего долголетия Шапелль назвала полный отказ от вредных привычек, веру и хорошие гены. «Я никогда не курила, не пила алкоголь и регулярно ходила в церковь. Правда, мне повезло с семьей. Мои бабушки, дедушки и родители прожили больше 90 лет», — рассказала долгожительница.
Большую часть жизни пенсионерка провела в Вудберне. Здесь она 50 лет проработала в избирательной комиссии и на протяжении 60 лет служила органисткой в церкви.
Кроме того, женщина всегда вела активный образ жизни. Она преподавала уроки по игре на фортепиано и органе, любила поиграть в гольф, участвовала в соревнованиях по боулингу, занималась живописью и садоводством.
Ранее стало известно, что 105-летняя повариха из Великобритании также раскрыла секрет долголетия. Она считает, что важнее всего правильно жить и хорошо питаться.