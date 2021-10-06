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100-летняя женщина раскрыла секрет бодрости и рассказала о правильном питании

100-летняя долгожительница из Австралии призывает есть больше овощей и меньше сладкого
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Jean Dyet
Jean Dyet
Фото: Carinity Cedarbrook

Отпраздновавшая 100-летний юбилей долгожительница из Австралии раскрыла секрет своей бодрости и рассказала о правильном питании. Об этом сообщает Mirage.

Джин Дайет из города Голд-Кост, штат Квинсленд, отметила знаменательную дату в понедельник, 4 октября. Долгожительница рассказала, что с детства привыкла вести активный образ жизни. Она любила кататься на велосипеде, играть в крикет и гольф. Также ей нравилось работать по дому и готовить.

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Секретом своего долголетия женщина считает правильное питание и физическую активность. Она призывает есть больше свежих овощей и фруктов и меньше сладкого. Употребление алкоголя, по ее мнению, тоже следует свести к минимуму. Кроме того, пенсионерка уверена, что даже в почтенном возрасте необходимо поддерживать «гибкость тела и разума».

Женщина много лет работала устроительницей свадеб и других торжеств, а также занималась сбором денег для австралийских благотворительных организаций. В 70 лет Дайет увлеклась путешествиями. В честь юбилея она провела полгода в Европе, США, Великобритании и Новой Зеландии. В 80 лет пенсионерка взобралась на арку сиднейского моста Харбор-Бридж и совершила полет на воздушном шаре.

Дайет считает, что люди должны больше радоваться, помогать друг другу и любить жизнь.

Ранее старейший мужчина на Земле поделился секретом долголетия. 112-летний Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия из Испании считает, что главное — это жить спокойной жизнью и не делать людям зла.

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