100-летняя фанатка аллигаторов раскрыла секрет долголетия

100-летняя женщина из США рассказала, как жить дольше, и призналась в любви к аллигаторам

В США женщина отметила 100-летний юбилей, раскрыла секрет долголетия и рассказала о любви к аллигаторам. Об этом сообщает WCJB-TV.

Вернелл Синглтон (Vernell Singleton) отпраздновала знаменательную дату в воскресенье, 3 октября. Поздравить женщину пришло множество друзей и родственников, а соседи устроили для пенсионерки парад автомобилей. «Это замечательно, что люди нашли время прийти и поприветствовать меня. Это очень приятно», — отметила она, выражая признательность своим гостям.

Синглтон всю долгую жизнь провела в родном городе Гейнсвилль, штат Флорида. Многое изменилось за эти годы, и не все эти перемены по душе женщине, однако она не жалуется. Долгожительница также заявила, что всегда будет самой горячей фанаткой аллигаторов. Имела ли она в виду рептилий, которых довольно много в ее городе, университетскую спортивную команду «Флоридские аллигаторы», базирующуюся в Гейнсвилле, или местную газету «Независимый флоридский аллигатор», не уточняется.

На вопрос о том, как жить дольше, Синглтон ответила: «Я не всегда была хорошим человеком. Я жила, как и многие другие, но меня изменил Господь. Когда вера пришла в мою жизнь, все сразу наладилось». Молодым людям долгожительница посоветовала «во всех жизненных ситуациях опираться на веру».

Ранее старейший в мире мужчина раскрыл секрет долголетия. 112-летний Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия рассказал, что прожил долго, потому что никогда никому не делал зла.