107-летняя женщина назвала секрет долголетия

Одной из старейших жительниц Шотландии исполнилось 107 лет. Об этом сообщает газета The Press and Journal.

28 сентября Элси Скин (Elsie Skene) отметила 107-й день рождения. В Шотландии она уступает по возрасту лишь Луизе Уилсон, которой исполнилось 109 лет в июле. Долгожительница родилась в 1914 году и за свою жизнь воспитала десятерых детей. Сейчас у нее 26 внуков, 39 правнуков и 31 праправнуков.

Когда у Скин попросили назвать секрет ее долголетия, она объяснила, что дело в тяжелом труде. Большая часть ее жизни была связана с сельским хозяйством. Кроме того, женщина занималась разведением собак различных пород, в частности, пуделей и вест-хайленд-терьеров.

Ранее сообщалось, что 100-летняя жительница Великобритании назвала секретом своего долголетия виски, бананы и борьбу с фашизмом. Женщина заявила, что преклонный возраст не влияет на ее здоровье и настроение.

