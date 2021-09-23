107-летняя женщина дала совет желающим прожить долго

Жительница американского города Линкольн, штат Небраска, отметившая 107-й день рождения, дала совет желающим прожить долго. Об этом сообщает KOLN.

Ванеста Грей родилась в 1914 году и выросла во времена Великой депрессии. «Мы не знали, что это Великая депрессия, потому что все наши друзья были в том же положении», — вспоминает женщина. Она утверждает, что несмотря на трудности наслаждалась каждым годом своей жизни.

«Надеюсь, что смогу отметить день рождения еще раз, — говорит Грей. — Это единственный подарок, который я прошу на каждый юбилей — еще один год». Когда у нее спросили о секрете долгой и успешной жизни, 107-летняя долгожительница засмеялась и сказала, что у нее нет ответа, однако посоветовала хорошо спать и думать в первую очередь о других, а не о себе.

Ранее 112-летняя жительница США рассказала о секрете долголетия. Элизабет Фрэнсис считает, что прожила так долго, потому что никогда не придерживалась диет и регулярно ходила в церковь.