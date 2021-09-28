100-летний учитель назвал главный секрет долголетия

Долгожитель из Малайзии, которому в конце сентября исполнилось 100 лет, назвал правильное питание главным секретом своего долголетия. Об этом сообщает The Sun Daily.

Бахрума Басара отметил 100-летний юбилей 25 сентября. За эти годы мужчина много путешествовал по стране, пережил японскую оккупацию Малайзии в 1940-х годах, позже женился и стал отцом 11 детей. Сейчас у него 28 внуков и 25 правнуков.

Басара перепробовал несколько профессий, но в последние годы перед выходом на пенсию работал учителем. Для хорошего самочувствия в преклонном возрасте мужчина призывает поддерживать физическую и умственную активность и умеренно питаться.

Пенсионер освоил современные технологии и каждый день читает новости на своем ноутбуке. Кроме того, он регулярно совершает прогулки на свежем воздухе и правильно питается. «Я придерживаюсь научного подхода. Нужно есть только когда испытываешь голод и пить, когда чувствуешь жажду. Давно известно, сколько людям на самом деле нужно еды и жидкости», — рассказывает Басара.

Долгожитель придерживается сбалансированной диеты и старается есть больше овощей и фруктов. Однако не ставит для себя запретов в питании, и может съесть и то, что ему просто нравится, считая, что главное — умеренность во всем.

Когда Басара спросили о его отношении к пандемии COVID-19, он ответил, что сделал прививку без особых раздумий. «Я вакцинировался и теперь чувствую себя намного спокойнее, выходя на прогулки. Вакцинация — хорошее дело. Бояться нечего», — подытожил долгожитель.

Ранее сообщалось, что 100-летняя жительница Великобритании назвала секретом своего долголетия виски, бананы и борьбу с фашизмом. Женщина заявила, что преклонный возраст не влияет на ее здоровье и настроение.