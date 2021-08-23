110-летняя пенсионерка назвала причину своего долголетия

Супердолгожительница из США отпраздновала 110-летие, рассказала о жизни и назвала причину своего долголетия. Об этом сообщает WABC-TV.

Генриетта Добин родилась в 1911 году, за три года до начала Первой мировой войны. Сейчас она живет в доме престарелых на острове Лонг-Айленд в Нью-Йорке. В день юбилея в четверг, 19 августа, пенсионерка надела жемчужное ожерелье, серьги и праздничную диадему. На вопрос о прошедших годах Добин сказала: «Мне не на что жаловаться, правда. Я прожила отличную жизнь — путешествовала по всему миру, и меня всегда окружали верные друзья».

Несмотря на почтенный возраст, Добин, при помощи подруги, регулярно выбирается в город — посещает торговые центры и музеи. Кроме того, пенсионерка очень любит играть в бинго и карты на деньги. «Она оберет вас до ниточки и опустошит душу за партией в бридж! Садясь с играть с ней — готовьтесь к настоящей битве!» — пошутил внук пенсионерки Алан Марковиц. Когда Добин спрашивают о секрете долгой и здоровой жизни, она отвечает, что понятия не имеет ни о каких секретах и считает, что это «просто благословение господне».

Добин считается старейшей жительницей Лонг-Айленда и находится на шестом месте в рейтинге самых пожилых обитателей штата Нью-Йорк. Всего в США насчитывается около 80 человек доживших до 110 лет, а в мире их, по разным данным, от 300 до 450.

Ранее 112-летняя жительница США рассказала о секрете долголетия. Элизабет Фрэнсис считает, что прожила так долго, потому что никогда не придерживалась диет и регулярно ходила в церковь.