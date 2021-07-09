110-летняя супердолгожительница раскрыла секрет долголетия

Отпраздновавшая 110-летний юбилей супердолгожительница раскрыла секрет долголетия. Об этом сообщает FOX 2.

Бонита Гибсон (Bonita Gibson) из американского города Кантон, штат Мичиган, отметила день рождения в доме престарелых в кругу друзей и родных. Год назад она болела COVID-19, однако перенесла инфекцию в легкой форме. Это была не первая эпидемия в ее жизни: она застала испанский грипп и вспышку полиомиелита в США в начале XX века.

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Женщина вышла замуж в разгар Великой депрессии в 1930 году и поделилась воспоминаниями об этом нелегком времени. «У нас не было денег, и мы с мужем два года прожили в палатке, потому что не хотели жить с кем-то еще», — говорит она.

Кроме того, Гибсон рассказала, что в те годы почти не было автомобилей и нормального медицинского обслуживания. «Все передвигались на лошадях и повозках. — вспоминает она — Если ты заболевал чем-то, то либо выздоравливал сам, либо отправлялся на кладбище».

На вопрос о секрете долголетия Гибсон ответила: «Я думаю дело в доброте и любящих людях, которые всегда окружали меня и помогали принимать правильные решения».

Ранее сообщалось, что супердолгожитель, которому исполнится 110 лет, рассказал о своей жизни и дал советы молодым. Он посоветовал молодежи не курить и пить поменьше алкоголя.