110-летний супердолгожитель рассказал о жизни и дал совет молодежи

Супердолгожитель, которому исполнится 110 лет в понедельник, 5 июля, рассказал о своей жизни и дал советы молодым. Об этом сообщает сайт газеты Addison County Independent.

Билл Джеймс (Bill James) из Бристоля, Великобритания, родился в 1911 году. До выхода на пенсию в 1974-м, мужчина работал электриком. Однако долго бездельничать пенсионер не смог, и в том же году стал водителем-волонтером в Спасательном отряде Бристоля. Пять лет, проведенное за рулем машины скорой помощи Джеймс, вспоминает с особой любовью.

«Я действительно наслаждался этой работой. Было классно ездить по городу и помогать людям», — поделился он воспоминаниями.

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В 2009 году скончалась жена Джеймса, Мэйбл, с которой он прожил 57 лет. Часть полученного наследства — 25 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей) — Джеймс пожертвовал бывшим коллегам-спасателям на строительство учебного класса для новобранцев. Сейчас в этом помещении развернут пункт помощи больным COVID-19.

На вопрос о том, какой совет он может дать молодежи, пенсионер ответил: «Самое главное – не курить. Да и выпивать следует поменьше».

Ранее сообщалось, что 112-летний пуэрториканец вошел в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина в мире из ныне живущих. Он сказал, что секрет его долголетия в том, что он всегда выбирал любовь, а не ненависть, как учил его отец.

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