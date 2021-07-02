Ровесница крушения «Титаника» раскрыла секрет долголетия

109-летняя американка отметила очередной день рождения и раскрыла секрет долголетия. Об этом сообщает KABC-TV.

Конни Уильямс (Connie Williams) из города Анахайм, штат Калифорния, отпраздновала знаменательную дату в четверг, 1 июля, в кругу семьи и друзей в одном из домов престарелых города. Зал был украшен сиреневыми, белыми и голубыми шарами, а на стол подали торт со свечами-цифрами и другие сладости.

Уильямс родилась в 1912 году. В том же году потерпел крушение легендарный «Титаник», Российской империей правил Николай II, а президентом США стал Вудро Вильсон.

Задув праздничные свечи, приняв поздравления и сфотографировавшись с родными и близкими, Уильямс ответила на вопрос журналистов о секрете своего долголетия. «Любите все! Любите свою работу, свою страну и свою семью. Любовь — главное слово в любом словаре», — сказал именинница.

Ранее сообщалось, что Жительница Турции Секер Арслан (Seker Arslan) отметила свой 119-й день рождения 27 июня 2021 года. Согласно водительским правам Арслан, она родилась 27 июня 1902 года. По словам родственников турчанки, она унаследовала долголетие от матери, которая прожила до 110 лет.