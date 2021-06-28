100-летняя долгожительница объяснила долголетие любовью к книгам и веселью

100-летняя жительница австралийского города Брисбен объяснила свое долголетие любовью к веселью и книгам. Ее историю приводит Mirage News.

Вековой юбилей Ширли Дэвисон (Shirley Davison) отпраздновала в пятницу, 25 июня, в окружении семьи и друзей.

Во время Второй мировой войны женщина совмещала работу в банке с занятием сельских хозяйством. «В те годы я работала клерком днем и занималась заготовкой сена вечером, потому что все мужчины были на фронте. Мне очень нравилось работать в поле», — поделилась воспоминаниями Дэвисон.

Жених австралийки погиб на фронте, однако вскоре она встретила мужчину, за которого вышла замуж. У пары родились двое сыновей и дочь. Сейчас у Дэвисон четыре внука и пять правнуков, которых она считает главной радостью.

Всю жизнь женщина была азартной спортивной болельщицей, любила читать исторические романы и детективы Агаты Кристи. На вопрос о секрете своего долголетия Дэвисон ответила: «Я думаю, что это сочетание удачи и хороших генов. А самое главное — веселье».

Ранее сообщалось, что ветеран Второй мировой войны из Австралии, которому исполнилось 100 лет, поделился секретом долголетия. Пенсионер сказал, что всегда старался держаться подальше от «скандалисток и истеричек».