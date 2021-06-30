Женщина отметила 119-й день рождения и раскрыла секрет долголетия

Жительница Турции Секер Арслан (Seker Arslan) отметила свой 119-й день рождения 27 июня 2021 года. Издание Daily Mail сообщает, что если возраст турчанки будет официально подтвержден, она сможет претендовать на звание старейшего человека в мире из ныне живущих.

Согласно водительским правам Арслан, она родилась 27 июня 1902 года. Таким образом, в 2021 году долгожительница отметила свой 119-й день рождения. По словам родственников турчанки, она унаследовала долголетие от матери, которая прожила до 110 лет.

Материалы по теме «У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть «Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет

У Арслан шесть детей и двенадцать внуков. Одна из ее дочерей считает, что секрет долгой жизни матери в том, что она питается натуральными продуктами. «Даже в день рождения на столе были только натуральные продукты: мед, сыр, масло и йогурт домашней закваски», — рассказала девушка. Она добавила, что несмотря на болезнь Альцгеймера, Арслан смогла сохранить отличное для своего возраста здоровье.

Полгода назад, зимой 2021 года, родственники долгожительницы переболели COVID-19. Вся семья находилась в одном доме и боялась заразить Арслан. Однако тест женщины на новую коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. «Слава Богу, я не заразилась. Вот так, вы болеете, а я нет», — сказала она.

Большую часть праздника турчанка провела в молитвах и воспоминаниях о долгой жизни. За 119 лет женщина пережила распад Османской империи, две мировые войны, холодную войну, испанский грипп, а теперь стала свидетелем пандемии коронавируса.

В день праздника долгожительницу посетила Месудие Алтун Герлевик (Mesudiye Altun Guerlevik) — представительница правящей Партии справедливости и развития. Власти хотят, чтобы возраст Арслан был официально зафиксирован, и она могла претендовать на звание старейшего человека в мире, обогнав японку Канэ Танака, которая родилась на шесть месяцев позже турчанки — 2 января 1903 года.

Мировой рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман (Jeanne Calment), скончавшейся в августе 1997 года в возрасте 122 лет и 164 дней, однако исследователи подвергают ее возраст сомнению.