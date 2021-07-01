Старейший в мире мужчина раскрыл секрет долголетия

112-летний Эмилио Флорес Маркес (Emilio Flores Marquez) из Пуэрто-Рико вошел в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина в мире из ныне живущих и раскрыл секрет долголетия. Об этом сообщается на сайте Guinness World Records.

Маркес родился на северо-востоке острова Пуэрто-Рико 8 августа 1908 года. Мужчина был самым старшим из 10 детей в семье. Он работал на семейной тростниковый ферме, занимался поливом и сбором урожая. «Поскольку я был самым старшим, я не только работал на ферме, но и заботился о своих братьях и сестрах», — рассказал пуэрториканец.

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Рекордсмен был женат в течение 75 лет, пока его супруга Андреа Перес (Andrea Perez) не умерла в 2010 году. У них родилось четверо детей, двое из которых живы и продолжают заботиться об отце. Также у мужчины пять внуков и пять правнуков.

По словам пуэрториканца, секрет его долголетия в том, что он всегда выбирал любовь, а не ненависть. «Мой отец воспитал меня в любви и научил любить всех вокруг. Он научил меня и моих братьев и сестер делать добро и делиться», — сказал он.

Ранее самым пожилым мужчиной планеты был признан румын Думитру Комэнеску (Dumitru Comănescu), который скончался на 112-м году жизни 27 июня 2020 года.

Мировой рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман (Jeanne Calment), скончавшейся в августе 1997 года в возрасте 122 лет и 164 дней, однако исследователи подвергают ее возраст сомнению.

Ранее сообщалось, что в Турции женщина отметила 119-й день рождения и раскрыла секрет долголетия. Турчанка питалась натуральными продуктами и смогла сохранить хорошее здоровье.