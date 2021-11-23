100-летняя любительница хорошего алкоголя раскрыла секрет долголетия

Любительница путешествий из США раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает La Jolla Light.

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Мартабелл Айзел отметила 100-летний юбилей 19 ноября в городе Сан-Диего, штата Калифорния. Долгожительница родилась в Огайо и получила диплом социолога Университете Акрона. Позже она работала исполнительным директором организации девочек-скаутов в Провиденсе, где встретила будущего мужа, вместе с которым перебралась в Иллинойс.

Перед тем как обосноваться в Калифорнии, Айзел с мужем совершили еще одно путешествие по США в поисках подходящего места для жизни. Больше всего им понравился пригород Сан-Диего Ла-Холья. Кроме того, супруги обожали кататься на лодке и много раз поднимались в воздух на дирижабле. Свое долголетие женщина объяснила следующими причинами: хороший алкоголь, хорошие друзья и хорошее чувство юмора. «У меня была интересная жизнь. Может быть, я и хотела бы что-то изменить, но не многое», — сказала американка.

На празднование векового юбилея в гости к женщине приехали четверо ее детей и внуки. Пенсионерка рассказала, что все дети очень разные, однако все они унаследовали ее любовь к путешествиям.

Ранее сообщалось, что 106-летняя поклонница видеоигр из США раскрыла секрет долголетия. По словам женщины, она прожила так долго, потому что отказалась от вредных привычек и регулярно ходила в церковь.