Любительница фитнеса дожила до 100 лет и раскрыла секрет долголетия

Любительница фитнеса из Великобритании отпраздновала 100-летний юбилей и раскрыла секрет долголетия. Об этом сообщает Grimsby Live.

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Эдне Линдли исполнилось 100 лет в октябре 2021 года. Долгожительница отметила знаменательную дату в окружении семьи и друзей. Она считает, что ей удалось дожить до столь почтенного возраста благодаря регулярным занятиям спортом. «Я обожаю посещать тренировки. Чувствую себя намного лучше после походов в спортзал», — рассказала именинница.

Женщина всегда любила активный образ жизни, но в возрасте 88 лет у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Ей пришлось перенести операцию по замене сердечного клапана. После восстановления она решила регулярно заниматься спортом и до сих пор каждую среду ходит на занятия по фитнесу в родной деревне Уолтем, графство Линкольншир.

«Мама сама себя обслуживает. У нее нет сиделок, — утверждает сын долгожительницы Говард Линдли. — Она здоровая как бык. Это удивительно для столетнего человека».

Ранее 100-летняя жительница Австралии рассказала о пользе правильного питания. Она призвала есть больше овощей и отказаться от сладкого.