Напавшая на захотевшую ей помочь девочку россиянка доставлена на допрос

В Красноярске задержана женщина, напавшая на школьницу

В Красноярске задержана 44-летняя женщина, которая напала на захотевшую ей помочь после падения школьницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Фигурантка доставлена в полицию. Сейчас правоохранители выясняют мотивы нападения на девочку.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел после того, как прохожая оступилась на деревянных мостках, установленных в месте проведения ремонтных работ, и упала. Проходившие рядом школьницы предложили женщине помощь, после чего она набросилась на одну из них, ударила по лицу, повалила на землю и начала душить.