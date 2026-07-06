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15:54, 6 июля 2026Силовые структуры

Напавшая на захотевшую ей помочь девочку россиянка доставлена на допрос

В Красноярске задержана женщина, напавшая на школьницу
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Красноярске задержана 44-летняя женщина, которая напала на захотевшую ей помочь после падения школьницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Фигурантка доставлена в полицию. Сейчас правоохранители выясняют мотивы нападения на девочку.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел после того, как прохожая оступилась на деревянных мостках, установленных в месте проведения ремонтных работ, и упала. Проходившие рядом школьницы предложили женщине помощь, после чего она набросилась на одну из них, ударила по лицу, повалила на землю и начала душить.

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