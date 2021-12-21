Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Странам Средней Азии и Закавказья предложили встречаться без России

Киргизия предложила странам Средней Азии и Закавказья новую платформу для переговоров
Кайрат Осмоналиев

Кайрат Осмоналиев. Фото: телеграм-канал «Sputnik Азербайджан»

Киргизия предложила странам Закавказья встречаться с постсоветскими республиками Средней Азии отдельно от России. Про новый формат, названный «5+3», рассказал посол Киргизии в Азербайджане Кайрат Осмоналиев. Об этом сообщает Sputnik.

«Инициатива по платформе "5+3" органично вписывается в постконфликтные процессы урегулирования в регионе, в том числе может органично сочетаться с "3+3"», — заявил киргизский посол. Осмоналиев добавил, что создание новой платформы уже поддержали в Баку, и вскоре должны поддержать другие страны-участники. России в их числе нет.

Дипломат выделил три главных направления сотрудничества Закавказья и Средней Азии — политико-дипломатическое, экономическое и культурно-гуманитарное. Первая встреча в формате «5+3» на уровне экспертного обсуждения может пройти уже весной 2022 года, добавил посол.

Материалы по теме:
«У всех была каша в головах» 30 лет назад руководство СССР попыталось сохранить страну. Что помешало спасти Союз?
«У всех была каша в головах»30 лет назад руководство СССР попыталось сохранить страну. Что помешало спасти Союз?
6 декабря
«Весь мир будет выглядеть иначе» 30 лет назад начался распад СССР. Почему этот процесс не закончился до сих пор?
«Весь мир будет выглядеть иначе»30 лет назад начался распад СССР. Почему этот процесс не закончился до сих пор?
13 декабря

Название для платформы подобрали по аналогии с недавно созданным по инициативе турецкого президента Реджепа Эрдогана форматом «3+3». В «тройках», куда должны были войти Грузия, Армении и Азербайджан вместе с Россией, Ираном и Турцией, планировали обсуждать вопросы безопасности на Кавказе. Первая встреча платформы на уровне замминистров иностранных дел даже прошла в Москве, но без представителя Грузии.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал о неизбежности интеграции стран постсоветского пространства. По мнению Руденко, бывшие республики СССР будут притягиваться друг к друг и к Москве из-за общих «скреп».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности нападения на российского фигуриста-чемпиона
Райана Рейнольдса принимали за Бена Аффлека и спрашивали про Дженнифер Лопес
Стремление ограничить цены на машины в России объяснили
Стало известно о новой схеме мошенничества с пожилыми людьми
Путин выступил за равную и неделимую безопасность в Евразии
Российский фондовый рынок закрылся ростом
Оценена стоимость квартир на улице Путина
Трансгендерный мужчина появился на обложке журнала с голым торсом
Разъяренный дикий слон набросился на мужчину и попал на видео
США запросили у Нидерландов экстрадицию россиянина Дубникова
Украину заподозрили в попытках отравить воду в Донбассе
Раскрыта причина падения уровня кислорода на Земле
В МГУ раскрыли детали нападения отца девятилетней студентки на сотрудника вуза
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter