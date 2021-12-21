Странам Средней Азии и Закавказья предложили встречаться без России

Киргизия предложила странам Закавказья встречаться с постсоветскими республиками Средней Азии отдельно от России. Про новый формат, названный «5+3», рассказал посол Киргизии в Азербайджане Кайрат Осмоналиев. Об этом сообщает Sputnik.

«Инициатива по платформе "5+3" органично вписывается в постконфликтные процессы урегулирования в регионе, в том числе может органично сочетаться с "3+3"», — заявил киргизский посол. Осмоналиев добавил, что создание новой платформы уже поддержали в Баку, и вскоре должны поддержать другие страны-участники. России в их числе нет.

Дипломат выделил три главных направления сотрудничества Закавказья и Средней Азии — политико-дипломатическое, экономическое и культурно-гуманитарное. Первая встреча в формате «5+3» на уровне экспертного обсуждения может пройти уже весной 2022 года, добавил посол.

Название для платформы подобрали по аналогии с недавно созданным по инициативе турецкого президента Реджепа Эрдогана форматом «3+3». В «тройках», куда должны были войти Грузия, Армении и Азербайджан вместе с Россией, Ираном и Турцией, планировали обсуждать вопросы безопасности на Кавказе. Первая встреча платформы на уровне замминистров иностранных дел даже прошла в Москве, но без представителя Грузии.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал о неизбежности интеграции стран постсоветского пространства. По мнению Руденко, бывшие республики СССР будут притягиваться друг к друг и к Москве из-за общих «скреп».