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МИД назвал «скрепы» политики Москвы на постсоветском пространстве

Замглавы МИД Руденко объяснил политические интересы Москвы в СНГ советским прошлым
Андрей Руденко

Андрей Руденко. Фото: пресс-служба МИД РФ

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) останутся приоритетом внешней политики Москвы. У них есть объективные причины для интеграции — общее советское прошлое и широкая распространенность русского языка. Такие заявления сделал замглавы МИД Андрей Руденко на дискуссионном клубе «Валдай», передает ТАСС.

«Куда бы эти страны ни шли, как бы они ни развивались, они всегда будут находиться в числе наших политических приоритетов», — сказал Руденко во время своего доклада «Пространство без границ: Россия и ее соседи». Заместитель министра уверен, что интеграции на постсоветском пространстве способствуют объективные факторы, которые будут удерживать страны СНГ вместе, вне зависимости от желания «внешних игроков».

Руденко назвал причиной такого взаимного притяжения стран общее советское прошлое, а также русский язык, который является «одной из таких скреп, которые будут продолжать действовать на протяжении определенного времени». При этом российский дипломат подчеркнул, что за 30 лет республики бывшего СССР состоялись как независимые образования, имеющие собственные интересы, не всегда совпадающие с интересами России.

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Процесс распада Советского Союза, по мнению Руденко, имеет определенный предел, поэтому сейчас постсоветские страны объединены в новые интеграционные структуры. «Через 30 лет после цивилизованного развода, как называли распад СССР, наши соседи начали понимать, что разводиться можно, но есть определенные пределы, в том числе пределы, связанные с практической целесообразностью, с учетом которых следует выбирать те или иные формы объединения», — объяснил Руденко взгляд МИД на пространство СНГ.

Ранее Россия направила Соединенным Штатам Америки и Североатлантическом альянсу проект соглашений в сфере безопасности. В нем Москва в том числе потребовала у Вашингтона гарантии отказа от вступления Украины в НАТО.

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Дмитрий Настасьев
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