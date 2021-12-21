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В Абхазии митинги за отставку президента переросли в столкновения с милицией

Опубликовано видео разгона протестующих дымовыми шашками в Сухуме

В Сухуме митинги оппозиции за отставку президента Абхазии Аслана Бжании переросли в столкновения с правоохранителями после того, как протестующие попытались прорвать кордон у здания парламента. Видеозапись с места событий опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

На кадрах видно, как несколько сотен демонстрантов пытаются перевернуть автобус милиции. В ответ правоохранители пытаются разогнать активистов, забрасывая дымовыми шашками, и выдавить их за пределы периметра. О пострадавших на акции при этом пока не сообщается.

Как уточняет РИА Новости, представители оппозиции обвиняют Бжанию в неисполнении предвыборных обещаний, экономическом и энергетическом кризисе и преследовании политических конкурентов. Они принесли на митинг плакаты с лозунгами: «Что ты сделал для Родины?», «Народ тебе не верит. Народ устал от лжи!», «Извинись и уходи!», «Дайте свет и воду!».

Ранее Министерство иностранных дел Абхазии предложило Грузии утвердить государственную границу для улучшения гуманитарной ситуации в регионе. Дипломаты из Сухума и Тбилиси встретились в Женеве в рамках переговоров по безопасности и стабильности в Закавказье, однако не сумели договориться по вопросу делимитации и демаркации рубежей.

Алевтина Запольская
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