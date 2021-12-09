Абхазия предложила Грузии утвердить государственную границу

Представители Абхазии предложили грузинской стороне начать процедуру по делимитации и демаркации государственной границы. Дипломаты из Сухума и Тбилиси встретились в Женеве в рамках переговоров по безопасности и стабильности в Закавказье, сообщили в министерстве иностранных дел Абхазии.

Совместно утвердить государственную границу хотят для улучшения гуманитарной ситуации в регионе. «Процесс согласования границ позволит решить многие вопросы на местах и упорядочить процедуру пересечения государственной границы в официально установленных пунктах пропуска», — отметил абхазский МИД.

Кроме Абхазии и Грузии, в переговорах также участвуют представители ЕС, ОБСЕ, ООН, России, США и Южной Осетии. Участники дискуссии, за исключением представителей грузинской делегации, оценили ситуацию на государственной границе Республики Абхазия с Грузией как спокойную и стабильную.

Большую часть существования в составе Советского Союза абхазское государство имело статус автономной республики в рамках Грузинской ССР. Распад СССР спровоцировал начало гражданской войны в регионе за независимость республики от Тбилиси, которая фактически закончилась победой Сухума. После военного конфликта между Россией и Грузией в августе 2008 года Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузинская сторона территорию Абхазии не контролирует, но и независимость Сухума не признает.

Ранее в столице республики начали разминировать единственный гражданский аэропорт. Воздушную гавань не использовали со времен начала гражданской войны.