В Абхазии разминируют единственный гражданский аэропорт

Российские военнослужащие из инженерно-саперного подразделения Южного военного округа прибыли в Абхазию для разминирования аэропорта в Сухуме, столице страны. Аэровокзал разминируют по просьбе властей Абхазии. Об этом сообщает Sputnik.

Саперы прибыли в Абхазию из российской военной базы Ханкалы в Чечне. В республике они разместились в городе Гудауту. После подготовительных мероприятий специалисты приступят к очистке аэропорта от потенциально опасных боеприпасов.

Воздушная гавань в Сухуме — единственный гражданский аэропорт в стране. Его построили в 1960-е, соединив абхазскую республику с другими городами СССР. После распада Союза в Абхазии началась война за независимость от Грузии, в 1993 году аэропорт закрыли, а на его территории остались неразорвавшиеся мины и другие боеприпасы с тех времен.

Ранее президент Республики Абхазия Аслан Бжания заявил, что проектно-сметную документацию по реконструкции аэропорта подготовят к осени 2022 года. Стоимость работ по восстановлению аэропорта в Сухуме оценили в 120 миллионов рублей. По информации абхазских властей, потенциальный инвестор у республики есть.

В 2019 году правительство Абхазии приняло решение о восстановлении гражданского авиасообщения. Местные власти встретились с представителями Росавиации. 13 мая 2021 года Бжания пообещал открыть аэропорт Сухума в 2024 году.