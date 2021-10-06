Россиянка побывала в Абхазии и призвала «не портить нервы» ради экономии

Россиянка сэкономила на отдыхе в Абхазии и пожаловалась на «никакой» сервис в отеле

Российская туристка побывала в Абхазии и пожаловалась на плохой сервис и отсутствие инфраструктуры на курорте. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен.

Прежде всего путешественница призвала читателей «не портить нервы» ради экономии на отеле и экскурсиях. По ее словам, оптимальная сумма для двоих взрослых на неделю — не менее 70 тысяч рублей. «Недорого и приемлемо — это все-таки пока не про Абхазию», — добавила она.

Девушка забронировала гостиницу за шесть тысяч рублей в стуки — завтраки и ужины в стоимость не входили и стоили примерно 500 рублей с человека. Как рассказала туристка, в уборке допускались «косяки», а сервис был «никаким».

«Отдельный завтрак нам не понравился. Невкусно, мало, никакого выбора. Кушать советую только в чайхане по меню — так вкуснее и дешевле», — возмутилась автор. Тем не менее у гостиницы были и достоинства — удачное расположение и ухоженная территория.

Среди других плюсов отпуска россиянка упомянула экскурсию на озеро Рица, которую назвала «не просто заманухой для туристов».

Ранее в октябре россиянка, отдохнувшая в Абхазии, раскрыла уловки местных отельеров. По ее словам, зачастую владельцы гостиниц пишут фиктивные положительные отзывы на сайтах по бронированию отпускного жилья, а также меняют название раз в сезон. Автор статьи отметила, что такие ситуации не редкость для отелей класса «эконом».

