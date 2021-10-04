Россиянка побывала в Абхазии и раскрыла уловки местных отельеров

Российская туристка побывала в Абхазии и описала путаницу при выборе отеля словами «как брать кота в мешке». Своими впечатлениями от отдыха девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на портале «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, выбирать отель в Абхазии очень сложно, так как даже на глобальных платформах по бронированию жилья местные отельеры «ухитряются» делать фиктивные бронирования и писать положительные отзывы, что создает путаницу.

«А еще недобросовестные хозяева переименовывают отели и гостевые дома раз в сезон», — раскрыла еще одну уловку собеседница портала.

Тем не менее, туристка отметила, что такие ситуации не редкость среди жилья класса «эконом», и поэтому призвала не экономить и выбирать отели категории три звезды, у которых есть отзывы за несколько лет. «Лучше всего, если кто-то из знакомых посоветует отель, или даст контакты арендодателя в частном секторе», — считает девушка.

Также россиянка рассказала, что сама остановилась в отеле, который ей рекомендовали знакомые. Несмотря на некоторые минусы, она осталась довольна отдыхом. Так, больше всего ее порадовало расположение гостиницы вечерний показ кинофильмов. Неделя проживания обошлась ей в 30,5 тысячи рублей на двоих.

Однако самым запоминающимся моментом отпуска для туристки стала природа республики. Кроме того, девушка подчеркнула, что намеренно избегала «злачных мест типа рынков, вокзалов, дешевых кафе на пляже», поездок на такси, а путешествовала только в составе организованных экскурсий. «Отправляясь на отдых в Абхазию, не нужно предъявлять завышенных требований и ожиданий», — заключила россиянка.

Ранее в сентябре россиянка отдохнула в Абхазии и не захотела возвращаться туда из-за одного «но». Так, среди плюсов курорта туристка отметила широкие пляжи, чистое море и многочисленные сосновые рощи, а главным минусом назвала ротавирус.