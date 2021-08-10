Привыкшая к загранице россиянка отдохнула в Абхазии и назвала недостатки курорта

Российская туристка, привыкшая отдыхать за границей, впервые побывала в Абхазии и пожаловалась на сервис. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница остановилась в поселке Цандрипш, который находится в получасе езды от Гагры и полутора часах — от Пицунды.

Главным недостатком курорта автор назвала сервис. По ее словам, он был «на нуле». Она отметила, что на пляже не было инфраструктуры: туалетов, раздевалок, а также мест для развлечения детей.

Путешественница также обратила внимание на грязное море после шторма, которое приходилось расчищать от коряг и бревен туристам. «Местные делать с этим ничего не хотят», — добавила она.

Однако россиянка отметила, что все минусы курорта перекрывает природа. Она порекомендовала посетить Гегский водопад, Голубое озеро, гору Мамзышха, Альпийские луга и Черниговское ущелье. В горы она призвала ехать в составе экскурсионной группы, чтобы «не убить подвеску» на личном автомобиле.

При этом популярное среди туристов озеро Рица девушку не впечатлило. Она рассказала, что цены в ресторанах там были завышенные, а из развлечений предлагали только катание на катамаранах.

В заключение автор сделала вывод, что отпуск прошел «без восторга». В Абхазию она вернется нескоро.

Ранее в июле россиянка, посетившая 30 стран, впервые побывала в Анапе и раскритиковала состояние курорта. Девушка осталась в «некоем шоке» из-за грязи в городе. Автор статьи упомянула использованную воду, которую сливают из частных домов на улицы «прямо как в деревне».