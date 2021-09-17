Россиянка отдохнула в Абхазии и не захотела возвращаться туда из-за одного «но»

Российская туристка побывала на курорте Абхазии и не захотела возвращаться туда летом из-за одного «но». Своей историей туристка поделилась на платформе «Яндекс Дзен».

Как пояснила девушка, она только что приехала из села Лдзаа в Пицундской бухте — это был ее первый отпуск в республике. Впечатления от поездки, добавила она, остались «неоднозначные».

Среди плюсов курорта туристка отметила широкие пляжи, чистое море и многочисленные сосновые рощи. «Добавьте ко всему, что этот отдых был бюджетным. Мы потратили за десять дней примерно 150 тысяч рублей на пятерых. То есть примерно три тысячи рублей в день с человека с трехразовым питанием, проездом и экскурсиями», — написала путешественница.

Главным минусом Абхазии отдыхающая назвала ротавирус, которым на курорте заболели девять из десяти человек, приехавших вместе с ней в составе туристической группы. «Когда я спросил у ребят, готовы ли они еще раз поехать в Абхазию, возникло задумчивое молчание. Большинство сошлись во мнении, что все супер, но прелесть пляжного отдыха из туалетной комнаты не прочувствуешь», — отметила девушка и добавила, что обязательно вернется с республику, но не ради пляжа и не летом.

Ранее главный детский инфекционист Екатеринбурга Татьяна Калугина дала россиянам несколько советов, как обезопасить себя от опасной ротавирусной инфекции на курортах. Так, рекомендуется употреблять только свежие и качественные продукты питания, купаться в море, а не в бассейне и следить за чистотой рук перед приемами пищи.