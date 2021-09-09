Врач назвала способы обезопасить себя от опасной инфекции на российских курортах

Инфекционист Татьяна Калугина дала советы о том, как обезопасить себя от ротавируса

Главный детский инфекционист Екатеринбурга Татьяна Калугина дала россиянам несколько советов, как обезопасить себя от опасной ротавирусной инфекции на отечественных курортах. Об этом она рассказала в интервью E1.RU.

В первую очередь врач призвала следить за чистотой рук перед приемами пищи и после посещения туалета, по ее словам, особенно это касается детей, которые любят играть в песке и на детских площадках. Кроме того, важно употреблять только свежие и качественные продукты питания.

«Я бы рекомендовала пить только кипяченую воду, даже бутилированная вода может передавать вирусные инфекции», — назвала еще один способ Калугина.

Помимо прочего инфекционист посоветовала купаться в море, а не в бассейне. По ее словам, в соленой воде вирус хуже распространяется, нежели в хлорированной.

Также врач объяснила, что вирусные кишечные инфекции, ротавирус и норовирус, часто передаются водным путем. По мнению Калугиной, «наше море здесь не при чем», заражения регулярно происходят и на зарубежных курортах, например Турции. Собеседник издания отметила, что ситуация на всех российских направлениях «примерно одинаковая», однако все зависит от количества отдыхающих — чем их больше, тем быстрее распространяется инфекция.

Ранее в июле российский эпидемиолог назвал способы обезопасить себя от заражения COVID-19 во время отдыха за границей, в том числе и на пляже. Эксперт посоветовал не забывать про стандартные правила безопасности от коронавируса — использование средств индивидуальной защиты, мытье рук и социальную дистанцию.